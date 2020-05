Ryanair obnoví od júla 40 percent z plánovaných letov

Dublin 12. mája (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair obnoví od júla 40 % plánovaných letov. S cieľom zaistiť bezpečnosť pasažierov vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu budú musieť cestujúci zároveň dodržiavať bezpečnostné nariadenia.



Najväčšia nízkonákladová spoločnosť v Európe v utorok informovala, že od 1. júla začne prevádzkovať denne 1000 letov. Na porovnanie, v súčasnosti prevádzkuje 30 letov denne. Ako dodala, umožní jej to pokryť približne 90 % siete, avšak s menšou frekvenciou.



Firma tak potvrdila skoršie vyjadrenia šéfa spoločnosti Michaela O'Learyho, že Ryanair by sa od júla mal vrátiť k 40 % z pôvodného počtu letov. Ako ďalej uviedol, v auguste by sa ich počet mal zvýšiť na 50 %, počíta však s tým, že "pre slabý dopyt bude minimálne polovica sedadiel prázdna".



V dôsledku pandémie nového koronavírusu bude Ryanair od cestujúcich vyžadovať nosenie rúška počas letu a na palube budú možné iba bezkontaktné platby. Čo sa týka použitia toalety, bude potrebné o to požiadať palubný personál. Rady pred toaletami budú zakázané. Zároveň sa každý deň budú priestory lietadiel dezinfikovať.



Ako informovala agentúra Reuters, cestujúci budú musieť zároveň vyplňovať formulár o tom, kde sa budú nachádzať, ako aj o dĺžke plánovaného pobytu v danej destinácii. Informácie budú následne poskytnuté vládam EÚ, aby bolo možné monitorovať dodržiavanie karanténnych opatrení.



Británia, ktorá je pre Ryanair jedným z troch hlavných trhov, plánuje zaviesť 14-dňovú karanténu pre každého, kto pricestuje zo zahraničia. Podľa zástupcov leteckého sektora však tento krok ešte zhorší už aj tak zlú situáciu v oblasti leteckej dopravy. Pritom už predtým napríklad spoločnosť IAG, materská firma aerolínií British Airways, varovala, že dopyt po leteckej doprave sa na predkrízovú úroveň nedostane skôr ako v roku 2023.