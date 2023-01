Ryanair očakáva nárast cien leteniek o vysoké jednociferné percento

Dublin 14. januára (TASR) - Ryanair verí, že vyhliadky na cestovanie počas tohtoročného leta sú veľmi silné. A očakáva "rozumný" rast priemerných cien za leteckú dopravu v Európe na krátke vzdialenosti, o vysoké jednociferné percento. Uviedol to tento týždeň generálny riaditeľ Michael O'Leary. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Letné plány Ryanairu podporila aj nádej, že do konca mája dostane 40 až 45 z 51 lietadiel Boeing 737 MAX, ktoré mu majú byť dodané, povedal O'Leary. Predtým hovoril, že letecká spoločnosť bude mať šťastie, ak do júna získa 40 lietadiel.



O'Leary dodal, že rezervácie počas prvých týždňov roku 2023 boli veľmi silné a silné sú aj rezervácie na február a veľkonočné sviatky, hoci ceny za prvé tri mesiace roka budú vyššie ako pred pandémiou ochorenia COVID-19.