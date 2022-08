Ryanair očakáva nulový vplyv štrajkov v Španielsku na lety

Dublin/Madrid 9. augusta (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v utorok uviedla, že neočakáva žiadne narušenia svojho denného letového poriadku v auguste alebo v septembri v dôsledku plánovaných týždenných štrajkov niektorých španielskych palubných sprievodcov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Členovia odborových zväzov USO a Sitcpla minulý mesiac oznámili, že plánujú od 8. augusta až do 7. januára každý týždeň vždy od pondelka do štvrtka štrajky za vyššie platy a lepšie pracovné podmienky.



Írska letecká spoločnosť, ktorá je najväčším európskym nízkonákladovým prepravcom podľa počtu cestujúcich, tvrdí, že drvivú väčšinu jej španielskych palubných sprievodcov zastupuje iná odborová organizácia CCOO, s ktorou už uzavrela dohodu o mzdách.



"Ryanair očakáva, že tieto najnovšie hroziace štrajky, do ktorých je zapojená len hŕstka palubných sprievodcov v Španielsku, budú mať nulový vplyv na španielske lety alebo plány v auguste a v septembri," uviedol hovorca aerolínií vo vyhlásení.



Členovia USO a Sitcpla štrajkovali aj v júli niekoľko dní na mnohých španielskych letiskách. Ryanair tiež v utorok uviedol, že malý počet zrušených letov v Španielsku minulý mesiac bol spôsobený najmä štrajkom pracovníkov riadenia letovej prevádzky a meškaním letov.



Írsky nízkonákladový prepravca, ktorý v júli prepravil svoj historicky najvyšší počet pasažierov za jeden mesiac, sa v prvej polovici tohto roka podieľal 22,3 % na počte cestujúcich na španielskych letiskách, ukázali to údaje prevádzkovateľa letísk Aena.