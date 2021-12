Ryanair očakáva pre omikron viac než dvojnásobne vyššiu stratu za rok

Dublin 23. decembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair prudko zvýšila prognózu celoročnej straty. Oproti pôvodným odhadom najnovšie očakáva, že strata za obchodný rok 2021/2022 bude viac než dvojnásobne vyššia. Ako dôvod uviedla nové obmedzenia vo Francúzsku, v Nemecku a Maroku pre šíriaci sa nový variant koronavírusu omikron. Z rovnakého dôvodu zhoršila aj prognózu v oblasti prepravy cestujúcich na január, a to až o tretinu.



Ryanair odhaduje, že v dôsledku nových obmedzení prepraví v prvom mesiaci budúceho roka približne 6 až 7 miliónov cestujúcich. Pôvodne počítal s prepravou približne 10 miliónov pasažierov. Či bude redukovať prognózu v rovnakom rozsahu aj na február a marec vedenie spoločnosti zatiaľ uviesť nevedelo. Podľa neho bude potrebné počkať na ďalšie údaje o omikrone.



Odhad vývoja v osobnej preprave zhoršila firma už na december, ktorý je jedným z kľúčových mesiacov roka. Napríklad, počas druhého decembrového týždňa uskutočnil Ryanair v Európe viac než dvojnásobok letov v porovnaní s konkurenciou. V dôsledku nových obmedzení pre britských cestujúcich do Nemecka a Francúzska, ako aj zrušenia letov z EÚ do Maroka, Ryanair znížil odhad počtu prepravených pasažierov za december na 9 až 9,5 milióna z pôvodnej prognózy 10 až 11 miliónov cestujúcich.



Podľa šéfa Ryanairu Michaela O'Learyho, ktorý je známy kritikou pandemických obmedzení v doprave, sa v Británii a Írsku, čo sa týka omikronu, "príliš panikári". Opatrenia na palube lietadiel sú dostatočné na to, aby letecká doprava bola bezpečná, tvrdí O'Leary. Podľa viacerých epidemiológov je však tento druh prepravy rizikový.



V dôsledku nových obmedzení tak Ryanair, ktorý iba minulý mesiac oznámil prvý ziskový kvartál od začiatku pandémie, očakáva, že za obchodný rok 2021/2022 (skončí sa v marci) dosiahne stratu od 250 miliónov do 450 miliónov eur. Spoločnosť pôvodne počítala so stratou na úrovni 100 miliónov až 200 miliónov eur.



Čo sa týka počtu cestujúcich, v novej prognóze počíta Ryanair s prepravou menej než 100 miliónov pasažierov. Pôvodne očakával, že to bude viac než 100 miliónov. Ďalšie spresnenie prognózy plánuje Ryanair zverejniť 31. januára, keď oznámi výsledky za 3. kvartál 2021/2022, teda od októbra do konca decembra.