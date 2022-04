Ryanair očakáva ročnú stratu do 400 miliónov eur

Dublin 4. apríla (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zúžila rozsah straty, s ktorou počíta za skončený obchodný rok 2021/2022. Zároveň zverejnila údaje za mesiac marec o počte prepravených pasažierov, ktorých v danom mesiaci prepravila viac než 11 miliónov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Najväčšie nízkonákladové aerolínie v Európe informovali v pondelok, že za obchodný rok 2021/2022, ktorý sa skončil 31. marca, očakávajú čistú stratu v rozmedzí 350 miliónov až 400 miliónov eur. Pôvodne spoločnosť počítala so stratou od 250 miliónov do 450 miliónov eur. V predchádzajúcom obchodnom roku 2020/2021 vykázal Ryanair stratu 815 miliónov eur, čo bol dôsledok obmedzení po vypuknutí pandémie nového koronavírusu.



Ryanair zároveň informoval, že v marci prepravil 11,2 milióna cestujúcich. V rovnakom období minulého roka prepravili aerolínie v dôsledku vtedajšieho lockdownu iba približne 500.000 pasažierov.



Výsledky sú však lepšie aj v porovnaní s marcom 2019, teda obdobím pred nástupom pandémie, v ktorom Ryanair prepravil 10,9 milióna cestujúcich. Prvýkrát tak aerolínie prepravili viac cestujúcich než v rovnakom mesiaci predpandemického obdobia.



Za celý obchodný rok letecká spoločnosť prepravila viac než 97 miliónov cestujúcich. V predchádzajúcom obchodnom roku to bolo iba 27,5 milióna. Stále však zaostáva za maximom z predpandemického obdobia, ktoré predstavovalo ročnú prepravu 149 miliónov pasažierov.