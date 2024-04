Ryanair očakáva, že Boeing mu dodá 40 lietadiel do polovice júla

Rím 17. apríla (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že do polovice júla dostane od americkej spoločnosti Boeing 40 lietadiel. Povedal to v stredu šéf aerolínií Michael O'Leary, ktorého citovala agentúra Reuters. Najnovšie vyjadrenie šéfa Ryanairu predstavuje ďalšiu úpravu pôvodných odhadov, tentoraz však zmena nie je taká výrazná.



O'Leary na tlačovej konferencii v Ríme povedal, že aerolínie očakávajú 35 lietadiel od Boeingu do konca júna a zvyšných päť strojov v prvých dvoch júlových týždňoch. V predchádzajúcej prognóze z marca, ktorá už predstavovala revíziu počiatočnej dohody, počítal Ryanair s dodávkou 40 lietadiel do konca júna.



Pôvodne írska spoločnosť uzatvorila s Boeingom dohodu na dodávku 57 strojov MAX 8200, a to do konca apríla. Americký výrobca však v posledných mesiacoch zápasí s prehlbujúcou sa krízou po tom, ako pri niektorých jeho strojoch došlo k bezpečnostným komplikáciám. Boeing tak nebol schopný dodať požadovaný počet lietadiel a aj termín dodávok sa musel posunúť.



O'Leary sa okrem toho vyjadril aj k plánom obnoviť lety do Tel Avivu. Ako povedal, Ryanair zatiaľ zotrváva na svojom pláne obnoviť lety do Tel Avivu 3. júna, je však možné, že tieto plány prehodnotí, ak sa ukáže, že situácia nie je bezpečná.