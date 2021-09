Ryanair očakáva, že v prípade dodávok 737 MAX Boeing ustúpi

Dublin 28. septembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že obrí kontrakt na nákup 737 MAX od Boeingu rokovania, o ktorom aerolínie pred tromi týždňami nečakane ukončili, sa nakoniec zrealizuje, a to v prospech írskej spoločnosti. Uviedol to v utorok zástupca Ryanairu Eddie Wilson, pričom poukázal na rušenie objednávok pre Boeing, čo na amerického výrobcu lietadiel zvyšuje tlak.



"Sme presvedčení, že stroje nakoniec dostaneme," povedal Wilson pre Newstalk Radio. Zároveň uviedol počet zrušených objednávok pre Boeing. To zhoršuje pozíciu amerického výrobcu.



Začiatkom septembra Ryanair ukončil rokovania s Boeingom o nákupe 250 lietadiel 737 MAX 10, ktorých hodnota pri katalógových cenách dosahuje 33 miliárd USD (28,21 miliardy eur). Ako dôvod aerolínie uviedli odlišný názor na cenu strojov.



Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe je pre Boeing najväčším zákazníkom, čo sa týka strojov 737 MAX. Celkovo má objednaných 210 lietadiel MAX 8-200.



Kontrakt na ďalších 250 lietadiel by bol pre Boeing po problémoch strojov 737 MAX, ktoré boli po dvoch tragických haváriách takmer dva roky na zemi, významná objednávka. Firma, navyše, zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,1698 USD)