Ryanair odhaduje, že Boeing mu do leta nedodá najmenej sedem lietadiel

Dublin 20. februára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že toto leto jej bude chýbať najmenej sedem nových lietadiel od amerického výrobcu Boeing. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ Michael O'Leary. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Stále si myslíme, že je to niekde medzi siedmimi a desiatimi kusmi, ale existuje riziko, že by to mohlo byť aj horšie," povedal O'Leary, podľa ktorého to bude závisieť od hodnotenia amerického Federálneho leteckého úradu. To očakáva tak do dvoch týždňov.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) spustil audit výroby Boeingu 737 po nehode z 5. januára, pri ktorej počas letu Boeingu 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines vypadol jeden z bočných panelov. FAA zakázal tiež Boeingu zvyšovať produkciu MAX bez jeho povolenia.



Ryanair, najväčšia európska letecká spoločnosť podľa počtu pasažierov a jeden z hlavných zákazníkov Boeingu, si v uplynulých rokoch objednal viac ako 350 lietadiel MAX, no nie je medzi nimi ani jeden z variantov MAX 9.



Spoločnosť dostáva týždenné aktualizácie od Boeingu a v predchádzajúcich troch aktualizáciách nenastala žiadna zmena, poznamenal O'Leary. Vedenie Boeingu v Seattli podľa neho momentálne nemá prehľad o situácii. Na ich obranu dodal, že je to v rukách FAA.



Väčší výpadok v dodávkach lietadiel do 10. júla by mohol zhoršiť vyhliadky Ryanairu na kľúčovú letnú sezónu aj na jeho príjmy za celý budúci finančný rok, ktorý sa začína 1. apríla 2024. O'Leary uviedol, že ak aerolínie nedostanú do leta viac ako sedem lietadiel, potom sa znova pozrú na celoročnú prognózu.



V aktuálnom roku do konca marca 2024 očakáva Ryanair približne 183,5 milióna cestujúcich. Na budúci rok by to mohlo byť niečo vyše 200 miliónov, a to už je pritom znížený odhad z predchádzajúcich 201 a 205 miliónov pasažierov. Existuje pritom riziko, že to nakoniec môže byť aj menej ako 200 miliónov cestujúcich, možno 199 alebo 199,5 milióna, dodal O'Leary.