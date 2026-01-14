< sekcia Ekonomika
Ryanair ohlásil redukciu počtu letov z Belgicka pre hlúpe dane krajiny
Autor TASR
Brusel 14. januára (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair v stredu oznámila, že chystá redukciu počtu letov z Belgicka, najmä zo svojho hlavného európskeho uzla na letisku Charleroi, pre „hlúpe“ belgické dane. „Na hlúposti belgickej vlády je mimoriadne to, že prišla s touto vizionárskou myšlienkou zvýšiť dane v čase, keď takmer každá iná európska krajina dopravné a environmentálne dane ruší,“ povedal generálny riaditeľ Ryanairu Michael O‘Leary novinárom v Bruseli. Ako príklad európskych krajín, ktoré znižujú dane s cieľom podporiť rast, uviedol Maďarsko, Slovensko a Švédsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Lietadlá môžu odísť, pracovné miesta môžu odísť, cestujúci môžu odísť a presunú sa do tých krajín, ktoré rušia dane a znižujú letiskové poplatky,“ povedal O‘Leary. Írska letecká spoločnosť uviedla, že do konca tohto roka zníži svoju kapacitu na letisku Charleroi o 1,1 milióna cestujúcich.
Ryanair tvrdí, že v roku 2025 bol vedúcou leteckou spoločnosťou na belgickom trhu s 11,6 milióna pasažierov. Varoval, že tento počet klesne približne o 10 %, ak mesto Charleroi bude pokračovať vo svojom pláne zaviesť letiskovú daň.
Na celoštátnej úrovni belgická vláda premiéra Barta De Wevera vlani zvýšila dane z leteckej dopravy, ktoré sa dotkli aj hlavného letiska krajiny v Bruseli. Ryanair vo vyhlásení vyzval belgického premiéra, aby „zvrátil toto hlúpe zvyšovanie daní, ktoré poškodí konkurencieschopnosť Belgicka a bude Belgicko stáť milióny cestujúcich, tisíce letov a tisíce pracovných miest v cestovnom ruchu“.
Hovorkyňa letiska Charleroi Nathalie Pierardová pre agentúru AFP povedala, že nová daň bude letisko stáť približne 16 miliónov eur ročne. Dodala, že daň by mohla obmedziť plánovanú expanziu letiska, z ktorej by mal Ryanair profitovať.
