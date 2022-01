Ryanair oznámil za 3. kvartál výrazné zníženie straty

Dublin 31. januára (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 3. štvrťrok svojho súčasného obchodného roka stratu. Výsledok bol však podstatne lepší než v rovnakom období predchádzajúceho roka, ako aj v porovnaní s očakávaniami trhov.



Aerolínie informovali, že za 3. štvrťrok obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, zaznamenali stratu 96 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka však dokázali stratu výrazne znížiť, keď vtedy presiahla 300 miliónov eur. Na porovnanie, za október až december 2019 vykázala spoločnosť zisk 88 miliónov eur.



Ryanair prekonal aj odhady analytikov. Tí počítali so stratou za 3. kvartál 2021/2022 na úrovni viac než 100 miliónov eur.



Spoločnosť zároveň zopakovala odhad na celý obchodný rok, ktorý sa skončí v marci. Tak ako koncom decembra, aj teraz počíta s celoročnou stratou v rozmedzí od 250 miliónov do 450 miliónov eur.



Rovnako aj v prípade počtu cestujúcich Ryanair zotrval na pôvodnej prognóze. Naďalej očakáva, že za rok 2021/2022 prepraví "tesne pod" 100 miliónov pasažierov.