Ryanair oznámil za rok 2023/2024 rekordný zisk vyše 1,90 mld. eur

Dublin 20. mája (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za skončený obchodný rok 2023/2024 rast zisku o viac než tretinu na rekordných vyše 1,90 miliardy eur. Výsledky podporil počet prepravených cestujúcich, ktorý rovnako dosiahol rekordnú hodnotu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Letecká spoločnosť v pondelok oznámila, že za obchodný rok 2023/2024, ktorý sa skončil 31. marca, zaznamenala rekordný čistý zisk 1,92 miliardy eur. Výsledok zároveň prekonal očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom na úrovni 1,905 miliardy eur.



Celkové prevádzkové výnosy dosiahli 13,44 miliardy eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku 2022/2023 predstavovali 10,78 miliardy eur.



K rekordnému zisku prispel vývoj v počte prepravených pasažierov. Ryanair ich za minulý obchodný rok prepravil 183,7 milióna, čo znamená rast o 9 % a nový rekord. Spoločnosť zopakovala, že v tomto obchodnom roku očakáva rast počtu prepravených cestujúcich na 198 miliónov až 200 miliónov. Potvrdená prognóza je pritom od marca revidovaná smerom nadol. Ryanair pôvodne počítal s rastom počtu prepravených pasažierov v tomto obchodnom roku na 205 miliónov. Odhad revidoval v reakcii na meškanie dodávok nových lietadiel.



Spoločnosť uviedla, že do konca júla jej bude oproti pôvodným predpokladom chýbať 23 lietadiel od Boeingu a naďalej pretrváva riziko, aj keď iba veľmi malé, že by dodávky mohli opäť klesnúť. Ryanair okrem toho uviedol, že správna rada schválila spätné odkúpenie akcií v hodnote 700 miliónov eur, pričom spustenie tohto procesu je naplánované na koniec tohto týždňa.