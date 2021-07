Ryanair plánuje prijať 2000 nových pilotov

Dublin 12. júla (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair, najväčší nízkonákladový dopravca v Európe, odhalila v pondelok plány na prijatie ďalších vyše 2000 pilotov, keďže sa zotavuje z pandémie nového koronavírusu.



Nábor pilotov súvisí s budovaním novej flotily úspornejších lietadiel Boeing 737 MAX s menšou spotrebou paliva, menším hlukom a nižšími emisiami oxidu uhličitého (CO2), uviedol vo vyhlásení dopravca z Dublinu.



Ryanair v máji vykázal za uplynulý finančný rok do 31. marca 2021 čistú stratu vo výške 1 miliardy eur. Obmedzenia na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 viedli k uzemneniu lietadiel na celom svete a tvrdo zasiahli dopyt po cestovaní. Ale írska letecká spoločnosť už pracuje na plánoch svojho zotavenia.



„Keď prevezmeme dodávku viac ako 210 lietadiel Boeing 737-8200, Ryanair v priebehu nasledujúcich troch rokov prijme vyše 2000 pilotov na obsadenie pozícií vytvorených týmto rastom,“ uviedol riaditeľ pre ľudské zdroje spoločnosti Ryanair Darrell Hughes.



„Počas pandémie spoločnosť Ryanair úzko spolupracovala s našimi ľuďmi na záchrane pracovných miest a sme radi, že môžeme začať plánovať návrat k rastu v nasledujúcich rokoch, keď sa zotavíme z krízy ochorenia COVID-19,“ povedal.



Vlani v decembri podpísala írska letecká spoločnosť dohodu o dodávke 75 modelov Boeing 737 MAX. Celková objednávka Ryanairu tak vzrástla na 210 lietadiel MAX, ktoré by mal postupne dostať do roku 2024.



Decembrová objednávka od Ryanairu bola prvou veľkou objednávkou Boeingov 737 MAX od ich uzemnenia na takmer dva roky po tragických nehodách v rokoch 2018 a 2019.