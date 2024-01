Ryanair plánuje v Španielsku päť nových základní

Madrid 22. januára (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair chce v Španielsku otvoriť päť nových základní a do roku 2030 v krajine dosiahnuť 40-percentný rast. Uviedol to v pondelok výkonný riaditeľ spoločnosti Eddie Wilson. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cieľom skupiny je zvýšiť počet cestujúcich v Španielsku na 77 miliónov z predpokladaných 55 miliónov v roku 2024, na to je potrebné, aby mala krajina konkurencieschopné letiskové poplatky, povedal Wilson. Španielsky minister dopravy Óscar Puente minulý týždeň uviedol, že zvýšenie taríf prevádzkovateľa letísk Aena o 4,09 % od marca 2024 je nevyhnutné, aj potom sadzby zostanú pod úrovňou roka 2019. "Myslíme si, že tento 4-percentný poplatok treba zrušiť, ale tiež treba zaviesť stimuly v španielskych regiónoch, a to bude zvyšovať počet turistov 12 mesiacov v roku, nielen na plážach alebo na pobreží," povedal Wilson.



Generálny riaditeľ skupiny Ryanair Michael O'Leary sa 12. januára stretol so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom a v krajine, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie na svete, prisľúbil investovať 5 miliárd eur počas nasledujúcich siedmich rokov.