Ryanair plánuje zrušiť až 3000 pracovných miest

Dublin 1. mája (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair by mohla zrušiť až 3000 pracovných miest, keďže opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu najtvrdšie zasiahli letecký sektor. V tejto súvislosti chce vedenie firmy začať rokovania s odbormi o "reštrukturalizácii a programe prepúšťania," ktorý aerolínie plánujú spustiť v júli.



Ako uviedla agentúra DPA, výsledkom programu znižovania nákladov môže byť podľa Ryanairu "zrušenie až 3000 pracovných miest, a to najmä na pozícii pilotov a palubného personálu". To predstavuje zhruba 15 % pracovnej sily. Súčasťou programu by ďalej malo byť zníženie miezd až o pätinu a zrušenie niektorých základní v Európe.



Rušenie pracovných miest a znižovanie platov sa bude týkať aj zamestnancov v centrále Ryanairu a podporných tímov. Spoločnosť dodala, že šéf Ryanairu Michael O'Leary súhlasil s 50-percentným znížením platu do konca marca, keď sa skončí súčasný obchodný rok.



Ryanair očakáva, že v 2. štvrťroku tohto roka bude prevádzkovať iba zhruba 1 % pôvodne predpokladaných letov. V období od júla do konca septembra by sa situácia mala zlepšiť, napriek tomu však predpokladá, že to bude maximálne 50 % z pôvodného letového programu. Podľa aerolínií sa dopyt po leteckej preprave bude zotavovať minimálne dva roky.