Ryanair podal objednávku na ďalších 75 lietadiel 737 MAX

Dublin 3. decembra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair podala vo štvrtok objednávku na 75 ďalších lietadiel 737 MAX od Boeingu. Americkému výrobcovi tak poskytla výraznú podporu po tom, ako úrady v polovici novembra schválili návrat lietadla po 20 mesiacoch uzemnenia do prevádzky.



Katalógová cena objednávky na 75 strojov dosahuje podľa agentúry Reuters 9 miliárd USD (7,41 miliardy eur). Je to najväčšia objednávka na 737 MAX od roku 2018. Neskôr sa obchod s lietadlami zastavil, keď v marci 2019 boli stroje z dôvodu dvoch tragických havárií uzemnené.



Ryanair, ktorý patrí ku kľúčovým zákazníkom Boeingu, si už skôr objednal 135 lietadiel 737 MAX s opciou na ďalších 75. O pravdepodobnom podaní objednávky aj na zvyšných 75 strojov informovala agentúra Reuters v minulých dňoch, čo Ryanair vo štvrtok potvrdil. Prvé lietadlo by mala letecká spoločnosť dostať začiatkom budúceho roka.



Írska spoločnosť reálnu cenu objednávky nezverejnila, podľa zdrojov z trhu však kontrakty zvyčajne zahrnujú vysokú zľavu v porovnaní s katalógovými cenami. Tá niekedy dosahuje viac než 50 %. Navyše, podľa zdrojov sa v prípade Ryanairu očakáva ešte výraznejšia zľava - viac než dvojtretinová.



(1 EUR = 1,2151 USD)