Ryanair: Poľsko by malo investovať do regionálnych letísk

Varšava 21. februára (TASR) - Poľsko by malo zrušiť plány na vynaloženie miliárd eur na obrovské letisko v centre krajiny a namiesto toho minúť časť týchto peňazí na rozvoj regionálnych letísk. Vyhlásil to Jason McGuinness, obchodný riaditeľ Ryanairu v čase, keď je budúcnosť tohto projektu neistá. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nová poľská vláda prehodnocuje plány na výstavbu dopravného uzla Solidarity Transport Hub (CPK), ktorý mal byť uvedený do prevádzky v roku 2028 a slúžiť 40 miliónom cestujúcich ročne.



Stavebné práce sa ešte nezačali, no projekt už čelil kritike pre vysoké náklady a jeho rozsah. Priaznivci projektu však tvrdia, že vytvorenie obrovského letiska s vysokorýchlostným železničným spojením po celej krajine by Poľsku poskytlo dôležitý ekonomický impulz.



McGuinness v rozhovore pre Reuters počas cesty do Poľska odporučil vláde vo Varšave použiť časť financií z rozpočtu na CPK na pomoc regionálnym letiskám. Ich rozvoj zabezpečí ďalší rast a podporí aj poľskú ekonomiku.



Investície do regionálnych letísk by boli pre Ryanair pozitívne, pretože sa snaží zdvojnásobiť svoje podnikanie na rýchlo rastúcom poľskom trhu. A ďalej expandovať vo východnej Európe v priebehu nasledujúceho desaťročia.



McGuinness je na návšteve v Poľsku, aby diskutoval o presunoch letov do iných miest v Poľsku z varšavského letiska Modlin. Ryanair tvrdí, že pre neschopnosť dohodnúť sa s vedením Modlinu na expanzii, po ktorej nasledovala ďalšia neuspokojivá spolupráca, mu nezostávala iná možnosť, ako tam ešte znížiť počet letov.



Podľa McGuinnessa definitívne rozhodnutie ešte nepadlo, ale odhaduje, že pôjde o redukciu kapacity o 15 až 19 % v lete 2024 v porovnaní s letom 2023.



"Z Modlinu bude lietať menej lietadiel a dúfame, že sa stretneme s rozumnými letiskovými partnermi, pretože ak vezmeme lietadlá z Modlinu, chceme ich ponechať inde v Poľsku," dodal.