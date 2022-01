Ryanair prepravil v decembri vyše 9 miliónov cestujúcich

Dublin 5. januára (TASR) - Ryanair, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe, prepravila v poslednom mesiaci minulého roka viac než 9 miliónov cestujúcich. To je päťnásobok v porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka, ktorý do veľkej miery ovplyvňovali protipandemické opatrenia v Európe. Oproti predchádzajúcemu mesiacu však počet prepravených pasažierov v decembri klesol, čo zasa ovplyvnil nový variant koronavírusu omikron.



Ryanair informoval, že v decembri prepravil celkovo 9,5 milióna cestujúcich. Na porovnanie, v decembri predchádzajúceho roka to bolo 1,9 milióna pasažierov. Zároveň dodal, že obsadenosť lietadiel dosiahla 81 %.



Horšie údaje však vykázal v porovnaní s novembrom. V ňom írska letecká spoločnosť prepravila 10,2 milióna cestujúcich a obsadenosť lietadiel dosiahla 86 %.



Už pred Vianocami Ryanair zvýšil prognózu celoročnej straty na viac než dvojnásobok. Ako uviedol, očakáva, že za obchodný rok 2021/2022 (skončí sa v marci) dosiahne stratu od 250 miliónov do 450 miliónov eur. Spoločnosť pôvodne počítala so stratou na úrovni 100 miliónov až 200 miliónov eur.



Čo sa týka počtu cestujúcich, v novej prognóze počíta spoločnosť s prepravou menej než 100 miliónov pasažierov. Pôvodne očakávala, že to bude viac než 100 miliónov. Ďalšie spresnenie prognózy plánuje Ryanair zverejniť 31. januára, keď oznámi výsledky za 3. kvartál 2021/2022, teda od októbra do konca decembra.