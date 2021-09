Ryanair prijme nových ľudí, očakáva silnejší rast počtu cestujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 16. septembra (TASR) - Írsky letecký prepravca Ryanair očakáva, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov vytvorí viac ako 5000 pracovných miest, pretože jeho služby využije oveľa viac cestujúcich, ako pôvodne očakával. Oznámil to vo štvrtok generálny riaditeľ Michael O'Leary.Globálny letecký sektor v minulom roku zrušil obrovské množstvo pracovných miest, pretože pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené cestovné obmedzenia uzemnili lietadlá na celom svete.Odvtedy však došlo k čiastočnému zrušeniu obmedzení v medzinárodnej doprave vďaka očkovaniu. Ale jeho úplné zotavenie brzdí rýchlo sa šíriaci variant delta.“ uviedol O'Leary vo vyhlásení.Letecká spoločnosť očakáva tiež, že do marca 2026 stúpne počet jej cestujúcich na 225 miliónov ročne, čo predstavuje strmý nárast zo 149 miliónov osôb ročne pred pandémiou.Predchádzajúca prognóza Ryanairu, najväčšej nízkonákladovej leteckej spoločnosti v Európe, počítala s nárastom cestujúcich v uvedenom období na 200 miliónov osôb.V súčasnom finančnom roku do konca marca 2022 počíta Ryanair s prepravou takmer 100 miliónov ľudí.Podľa O'Learyho zvýšenie prognózy cestujúcich odzrkadľuje veľký zadržaný dopyt v Európe a uvoľnené trasy, ktoré sa objavili po rivaloch, ktorí zlyhali alebo znižujú kapacitu.," povedal pred výročným stretnutím akcionárov v Dubline.Skonštatoval tiež, že rezervácie na nasledujúce mesiace sú "", pričom v niektorých obdobiach evidujú mimoriadny dopyt, napríklad počas školských prázdnin v októbri a na Vianoce. Dodal, že súčasné ceny leteniek sú nízke, ale predpokladá, že na budúce leto budú výrazne vyššie, ako boli pred pandémiou, pretože na trhu je asi o 20 % menšia kapacita.