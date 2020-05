Ryanair ruší viac ako 250 pracovných miest v kanceláriách v Európe

Dublin 15. mája (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v piatok oznámila, že vo svojich kanceláriách v Dubline, Londýne, Madride a v poľskej Vroclavi ruší viac ako 250 pracovných miest.



Najväčší nízkonákladový letecký dopravca v Európe spresnil, že k zníženiu počtu pracovných miest dôjde prostredníctvom kombinácie ukončenia zmlúv, rezignácie na miesto a prepúšťania.



„Od týchto ľudí nebudeme vyžadovať, aby sa vrátili do práce 1. júna, keď sa znovu otvoria kancelárie spoločnosti Ryanair, v dôsledku výrazného poklesu dopravy, ktorému Ryanair čelí v roku 2020,“ uvádza sa vo vyhlásení leteckej spoločnosti.



Ryanair prevádzkoval v apríli a v máji, a bude aj v júni, menej ako 1 % svojich bežných liniek. A tento týždeň informoval, že v júli bude v prevádzke len 40 % bežných letov.



Ryanair očakáva, že za celý finančný rok 2020/21 prepraví menej ako 100 miliónov cestujúcich. To bude predstavovať medziročný pokles o 35 % a bude to výrazne menej, ako je cieľových 155 miliónov pasažierov v aktuálnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2021.



Personálny šéf Ryanairu Darrell Hughes v tejto súvislosti povedal, že hoci letecká spoločnosť plánuje znovu otvoriť svoje kancelárie od 1. júna, nebude požadovať rovnaký počet zamestnancov podporného tímu, keďže bude mať menej ako 100 miliónov cestujúcich.



Hughes uviedol, že letecká spoločnosť sa naďalej stretáva s predstaviteľmi odborových zväzov pilotov a palubných sprievodcov v celej Európe, aby dokončila zrušenie 3000 pracovných miest a 20-percentné zníženie platov.



Dodal, že ďalšie informácie o prepúšťaní posádok a znížení platov zverejní spoločnosť do konca mája na základe pokračujúcich cestovných obmedzení.