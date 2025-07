Ryanair sa dohodol s letiskom Varšava-Modlin na zvýšení cestujúcich

Varšava 8. júla (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair, najväčší nízkonákladový dopravca v Európe, uzavrela dohodu s letiskom Varšava-Modlin, v ktorej sľubuje zvýšenie počtu cestujúcich na viac ako 5 miliónov ročne do roku 2030 zo súčasných 1,5 milióna osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Ryanair v utorok vo vyhlásení oznámil, že dohoda zaväzuje letisko Varšava-Modlin rozšíriť svoj existujúci terminál a zvýšiť počet nástupných brán zo štyroch na osem, ako aj počet parkovacích miest pre lietadlá z 8 na 12. Toto rozšírenie by leteckej spoločnosti umožnilo umiestniť na letisku osem lietadiel namiesto doterajších štyroch.



Rozšírenie letiska by malo vytvoriť tiež 400 nových pracovných miest v oblastiach ako je maloobchod, osobná doprava, bezpečnosť letísk a údržba zariadení.



Írsky nízkonákladový dopravca ďalej uviedol, že v budúcom roku pridá 200 nových pozícií pre pilotov, palubných sprievodcov a technikov v rámci svojej investície vo výške 400 miliónov USD (341,06 milióna eur) zahrnutej v zmluve. Toto rozšírenie umožní cestujúcim lietať s Ryanairom do 25 nových destinácií z letiska Varšava-Modlin.



Poľsko je v súčasnosti pre Ryanair piatym najväčším európskym trhom, uviedol Michal Kaczmarczyk, generálny riaditeľ spoločnosti Buzz, ktorá patrí do skupiny Ryanair, a generálny riaditeľ Ryanairu pre Poľsko, počas podujatia vo Varšave, kde bola zmluva podpísaná.



Viceprezident letiska Varšava-Modlin Jacek Kowalski zároveň potvrdil, že do konca roka 2027 bude vybudované nové železničné spojenie s terminálom.



Generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary vo Varšave novinárom tiež povedal, že letecká spoločnosť eviduje silné rezervácie na letnú sezónu napriek vyšším cenám. Neexistujú pritom žiadne náznaky, že by zákazníci odkladali dovolenky po nedávnej vlne horúčav.



„Rezervácie na leto 2025 sú silné, ceny rastú,“ povedal O’Leary vo Varšave po tom, ako oznámil plány na viac ako strojnásobenie počtu cestujúcich do roku 2030.



(1 EUR = 1,1728 USD)