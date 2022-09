Ryanair sa pripravuje na rast cien, pretože náklady na palivo stúpajú

Berlín/Dublin 26. septembra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair, najväčší nízkonákladový dopravca v Európe, plánuje zvýšiť ceny leteniek, keďže palivo je čoraz drahšie. Uviedol to Andreas Gruber, šéf Laudamotion, dcérskej spoločnosti Ryanairu. TASR správu prevzala z DPA.



"Priemerná cena letenky v rámci Ryanairu sa v priebehu piatich rokov pravdepodobne zvýši zo 40 na 50 eur," povedal Gruber.



Letecká spoločnosť sa snaží znížiť vplyv zdražovania ropy kontraktmi, ktoré fixujú jej ceny, a nákupom lacného parafínu do zásoby, ale nedokáže úplne utlmiť rast cien palív, poznamenal šéf Laudamotion.



Nízkonákladové aerolínie majú v ekonomicky ťažkých časoch výhodu oproti drahším konkurentom. "Počas recesie bude viac ľudí venovať pozornosť cene letenky," povedal Gruber.



Ryanair nie je sám, kto zvyšuje ceny. Aj najväčšia nemecká letecká spoločnosť Lufthansa už oznámila zdraženie leteniek vo zvyšku roka.



Zdá sa, že Ryanair už má za sebou obdobie poklesu počtu cestujúcich počas pandémie nového koronavírusu. Očakáva sa, že v aktuálnom finančnom roku (od 1. apríla 2022 do konca marca 2023) Ryanair prepraví v Európe 166 miliónov cestujúcich, čo je výrazne nad úrovňou pred vypuknutím pandémie. V budúcom finančnom roku by sa počet cestujúcich mal zvýšiť na 185 miliónov, dodal Gruber.