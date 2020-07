Ryanair sa v 1. štvrťroku prepadol do straty

Londýn 27. júla (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair sa v 1. štvrťroku svojho finančného roka 2020/21 prepadla do straty. Ale menšej, ako jej predpovedali analytici. Dôvodom straty boli cestovné obmedzenia a blokády na zabránenie šírenia nového koronavírusu, ktoré uzemnili lietadlá na celom svete.



Najväčší nízkonákladový letecký dopravca v Európe vykázal za tri mesiace do konca júna 2020 stratu po zdanení 185 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka mal čistý zisk 243 miliónov eur. Analytici však očakávali ešte horší výsledok, a to stratu 232 miliónov eur.



Počet cestujúcich v 1. kvartáli klesol o 99 % len na 500.000 v porovnaní so 42 miliónmi v predchádzajúcom roku, pričom viac ako 99 % flotily Ryanairu zostalo v sledovanom období na zemi.



Tržby klesli o 95 % na 125 miliónov eur, zatiaľ čo náklady sa znížili o 85 %.



„Minulý štvrťrok bol najnáročnejší v 35-ročnej histórii spoločnosti Ryanair. Ochorenie COVID-19 uzemnilo flotilu na takmer štyri mesiace, od polovice marca do konca júna, keďže vlády v Európskej únii (EÚ) zakázali lety alebo cestovanie a vyhlásili rozsiahle blokády obyvateľstva,“ uviedol dopravca vo svojom vyhlásení. „Počas tohto obdobia letecké spoločnosti len repatriovali zákazníkov a prevádzkovali záchranné lety pre rôzne vlády EÚ a podnikli tiež sériu lekárskych pohotovostných letov po celej Európe.“



Generálny riaditeľ skupiny Michael O'Leary dodal, že vzhľadom na súčasnú neistotu nemôže Ryanair poskytnúť odhad príjmov za finančný rok, ktorý sa končí 31. marca 2021.



„Druhá vlna prípadov COVID-19 v celej Európe koncom jesene (keď sa začína chrípková sezóna) nám momentálne spôsobuje najväčšie obavy,“ dodal.



Ryanair ale zároveň uviedol, že tzv. spaľovanie hotovosti sa už skončilo, pričom na konci júna mal hotovostný zostatok 3,9 miliardy eur, zatiaľ čo na konci marca to bolo 3,8 miliardy eur.



Ryanair na konci 2. štvrťroka čiastočne obnovil lety na zhruba 40 % úrovne svojho obvyklého letového poriadku.



Dúfa, že v auguste zvýši počet letov na 60 % a v septembri na 70 % svojho normálneho letového poriadku a vďaka tomu zaznamená v súčasnom 2. štvrťroku nižšiu stratu.



Odhaduje tiež, že jeho lietadlá budú v júli a auguste obsadené na približne 70 %.



Ryanair vyjadril nádej, že prevezme prvé z objednaných lietadiel 737 MAX-200 od Boeingu pred koncom roka 2020 a potenciálne až 40 lietadiel pred letom 2021.