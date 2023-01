Ryanair sa v 3. kvartáli vrátil k zisku

Dublin 30. januára (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka návrat k zisku, k čomu prispel vysoký rast tržieb. Tie sa zvýšili o viac než polovicu, keď ich potiahol nahor zvýšený dopyt po leteckej doprave, ako aj vyššie ceny. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Aerolínie v pondelok oznámili, že v 3. štvrťroku obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, zaznamenali čistý zisk 202,1 milióna eur. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť stratu 95,8 milióna eur.



Tržby medziročne vzrástli o 57 % na 2,31 miliardy eur. Prispel k tomu najmä zvýšený počet prepravených cestujúcich, ktorých za október až koniec decembra prepravila spoločnosť celkovo 38,4 milióna. To je o 24 % viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka a nový rekord.



Firma si počas pandémie ponechala svojich pilotov aj palubný personál, zatiaľ čo iné letecké spoločnosti prepúšťali. Táto politika sa Ryanairu vyplatila, keď po otvorení trhov mohla spoločnosť nasadiť dostatočný počet lietadiel na vykrytie vysokého dopytu.



Za 4. kvartál 2022/2023 však Ryanair očakáva stratu. Dôvodom je, že pre aerolínie kľúčové obdobie veľkonočných sviatkov pripadne na apríl.



Naopak, za celý obchodný rok 2022/2023 Ryanair počíta s upraveným čistým ziskom v rozmedzí 1,325 miliardy až 1,425 miliardy eur, zatiaľ čo pôvodne počítal so ziskom od 1 miliardy do 1,20 miliardy eur. Výsledky budú do veľkej miery závisieť od toho, či vo 4. kvartáli nedôjde k nečakaným udalostiam ako opätovné problémy súvisiace s COVID-19 či vývojom vojny na Ukrajine.



Čo sa týka počtu cestujúcich za celý obchodný rok, spoločnosť očakáva, že za rok do konca marca prepraví 168 miliónov cestujúcich. To by znamenalo nový rekord. Ten pôvodný dosiahol 149 miliónov prepravených pasažierov.