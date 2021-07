Ryanair si možno tento rok objedná Boeing MAX 10

Dublin 26. júla (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair by mohla v tomto roku zadať významnú objednávku na lietadlo amerického koncernu Boeing MAX 10. Ale iba za predpokladu, že bude za dobrú cenu, pretože letecká spoločnosť nie je pod žiadnym časovým tlakom. Uviedol to v pondelok jej finančný riaditeľ Neil Sorahan.



Veľká objednávka od Ryanairu, najväčšieho európskeho zákazníka spoločnosti Boeing, by významne podporila modely MAX, ktoré boli 20 mesiacov uzemnené po dvoch tragických nehodách.



Ryanair už je najväčším európskym zákazníkom v prípade Boeingov MAX s pevnou objednávkou na 210 kusov 197-miestneho modelu MAX200. A opakovane vyhlásil, že má záujem o významnú objednávku väčšieho, 230-miestneho modelu MAX 10, ktorý v júni absolvoval svoj prvý let.



"Možno, že v závere roka niečo podnikneme. Možno nie. Všetko sa to bude odvíjať od ceny," uviedol finančný riaditeľ Sorahan po zverejnení výsledkov leteckej spoločnosti za uplynulý kvartál (apríl-jún). Dodal však, že Ryanair aktuálne nie je pod časovým tlakom, a prípadná objednávka by sa týkala finančného roka do 31. marca 2026, kedy končí súčasná objednávka.



Riaditeľ aerolínií Michael O´Leary O'Leary zase investorom povedal, že objednávky na lietadlá MAX 10 by letecká spoločnosť mohla „prehodnotiť koncom roka“.



„Myslíme si, že MAX 10 je skvelé lietadlo, ale viete, že v spoločnosti Ryanair sme veľmi disciplinovaní, objednávky zadávame, až keď si myslíme, že cena je dobrá,“ dodal O'Leary.