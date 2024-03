Ryanair spustí leteckú linku Košice - Zadar od 2. júna

Košice 18. marca (TASR) - Novú leteckú linku medzi Košicami a chorvátskym Zadarom spustí spoločnosť Ryanair od 2. júna. Spojenie v letnom letovom poriadku potrvá do konca septembra a bude dva dni v týždni, a to v stredu a nedeľu. Let bude trvať približne 90 minút, informovali v pondelok predstavitelia leteckého dopravcu a košického letiska.



Spoločnosť Ryanair na košickom letisku, kde pôsobí od roku 2019, v pondelok zároveň zaznamenala polmiliónteho prepraveného cestujúceho.



"Ako najväčšia letecká spoločnosť v Európe Ryanair s radosťou oslavuje míľnik pol milióna prepravených pasažierov v Košiciach uvedením nášho letného letového poriadku, ktorý ponúka letecké spojenia s mestami Dublin, Londýn, Liverpool, Praha a našu najnovšiu destináciu - slnečný Zadar," uviedla Alicja Golebiowska, manažérka Ryanair pre strednú a východnú Európu a Pobaltie. Spoločnosť je na košickom letisku najsilnejším leteckým prepravcom.



Letisko v metropole východného Slovenska dosiahlo vlani s počtom viac ako 625.000 cestujúcich historicky rekordný počet vybavených pasažierov. "Počas prvých dvoch mesiacov roka 2024 sme na letisku Košice vybavili takmer 64.000 cestujúcich, čo je medziročný nárast o 11 percent. Veríme, že aj nadchádzajúca letná sezóna bude veľmi silná a že aj na konci tohto roka budeme môcť oslavovať nejaké zaujímavé číslo," skonštatoval manažér letiska pre rozvoj obchodu a marketing Juraj Toth.