Ryanair spustil letecké spojenie z Košíc do Malagy
Spojenie bude prevádzkované celoročne dvakrát týždenne, vždy vo štvrtok a v pondelok.
Autor TASR
Košice 30. marca (TASR) - Spoločnosť Ryanair v pondelok slávnostným prvým letom otvorila nové priame letecké spojenie z Košíc do španielskej Malagy. Spojenie bude prevádzkované celoročne dvakrát týždenne, vždy vo štvrtok a v pondelok.
Ako pre TASR uviedol hovorca Letiska Košice Juraj Toth, ide o prvú celoročne slnečnú destináciu v ponuke letiska. Zatiaľ zaznamenali veľký dopyt - pri prvých dvoch odletoch evidujú plnú obsadenosť. „Celkovo ide o šiestu linku Ryanairu v Košiciach. Máme radosť z toho, že najväčšia letecká spoločnosť v Európe si uvedomuje potenciál, ktorý skrýva naša spádová oblasť,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Thomas Dworschak.
Nové letecké spojenie umožní obyvateľom východného Slovenska a priľahlých regiónov jednoduchý spôsob dopravy do španielskej Andalúzie. Taktiež uľahčí prístup na východné Slovensko španielskym cestovateľom z letiska v Malage, ktorým vlani prešlo vyše 26 miliónov cestujúcich.
„Myslíme si, že čím je počet priamych liniek väčší, tým je Košický kraj otvorenejší a môžeme využívať viac príležitostí,” povedal pre TASR predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, pričom spomenul oblasť vzdelávania či turizmu. KSK si od novej linky sľubuje aj nárast pracovných príležitostí.
