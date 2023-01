Ryanair spustil nábor zamestnancov na Ukrajine,očakáva návrat po vojne

Dublin 30. januára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair, najväčší nízkonákladový dopravca v Európe, si najíma značný počet ukrajinských pilotov a palubného personálu, aby bol pripravený vrátiť sa do krajiny po skončení vojny s Ruskom. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ Michael O'Leary. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Sme veľmi odhodlaní vrátiť sa na Ukrajinu hneď, ako to bude bezpečné," povedal O'Leary, ktorý v predvečer konfliktu zvažoval, že na Ukrajine umiestni až 20 lietadiel.



"Najímame pomerne veľa ukrajinských pilotov a palubného personálu, aby sme mohli obnoviť svoje základne v krajine, keď to bude bezpečné," povedal O'Leary analytikom po zverejnení finančných výsledkov za 3. štvrťrok finančného roka 2022/23.



Ryanair vykázal za uplynulý štvrťrok (október až december) zisk po zdanení vo výške 211 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka mal stratu 96 miliónov eur pre cestovné obmedzenia spojené s ochorením COVID-19.



Írsky dopravca uviedol, že rezervácie leteniek na veľkonočné sviatky a na leto sú "veľmi silné".



"Rezervácie v tomto momente nevykazujú žiadne známky recesie," povedal finančný riaditeľ leteckej spoločnosti Neil Sorahan.



Ryanair zopakoval svoju prognózu zisku po zdanení za celý finančný rok, ktorý sa končí 31. marca 2023 v rozmedzí od 1,325 miliardy eur do 1,425 miliardy eur.