Ryanair tlačí na rakúsku vládu, aby znížila náklady na prevádzku letov
V opačnom prípade írsky nízkonákladový dopravca nepriamo hrozí ďalším obmedzením ponuky letov z Viedne.
Autor TASR
Viedeň 21. apríla (TASR) - Najväčší nízkonákladový letecký prepravca v Európe, Ryanair, zvyšuje tlak na rakúsku vládu a letisko Viedeň-Schwechat v snahe dosiahnuť zníženie prevádzkových nákladov. Šéf írskej spoločnosti Michael O'Leary kritizuje najmä letiskový poplatok vo výške 12 eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Opätovne žiadame kancelára (Christiana) Stockera a ministra dopravy (Petra) Hankeho, aby upustili od svojej neúspešnej politiky vysokých daní,“ povedal v utorok O'Leary. Vládu vyzval, aby do 1. mája prijala konkrétne rozhodnutia. V takomto prípade je Ryanair podľa neho pripravený investovať v Rakúsku jednu miliardu dolárov (850,4 milióna eur), vďaka čomu by sa počet cestujúcich do roku 2030 zvýšil o 70 % na 12 miliónov ročne. Spoločnosť si tiež kladie za cieľ zvýšiť počet prepravených cestujúcich na letiskách v Salzburgu, Linzi a Klagenfurte na približne jeden milión, čo predstavuje nárast o 150 %.
V opačnom prípade írsky nízkonákladový dopravca nepriamo hrozí ďalším obmedzením ponuky letov z Viedne. Krajiny ako Slovensko, Maďarsko, Taliansko a Švédsko zrušili letiskové poplatky, v Nemecku došlo aspoň k ich zníženiu, poznamenal O'Leary. Spoločnosť už znížila počet lietadiel umiestnených vo Viedni z 19 na 14 a počet ponúkaných liniek klesol o deväť na 73. O'Leary ako pozitívny príklad spomenul Letisko Bratislava, ktoré podľa neho rastie „ako raketa“, zatiaľ čo Rakúsku hrozí, že ešte viac zaostane.
