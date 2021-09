Ryanair ukončil rokovania s Boeingom o kúpe strojov, dôvodom je cena

Dublin 6. septembra (TASR) - Írske nízkonákladové aerolínie Ryanair ukončili rokovania s americkým Boeingom o nákupe lietadiel 737 MAX 10 v hodnote niekoľkých desiatok miliárd dolárov. Ako dôvod uviedli odlišný názor na cenu strojov.



Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe je pre Boeing najväčším zákazníkom, čo sa týka strojov 737 MAX. Celkovo má objednaných 210 lietadiel MAX 8-200 s kapacitou 197 miest.



Najnovšie rokovala o kúpe 250 lietadiel MAX-10 s kapacitou 230 miest. Pre Boeing, ktorý sa usiluje o zvýšenie dôvery v tieto stroje po tom, ako boli po dvoch tragických haváriách takmer dva roky na zemi, by to bola významná objednávka. Firma navyše zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Hodnota objednávky pri katalógových cenách dosahuje približne 33 miliárd USD (27,82 miliardy eur). Aj v prípade výraznej zľavy, čo je častým javom pri väčších objednávkach, by podľa analytikov dosahoval kontrakt vysoko nad 10 miliárd USD. Avšak minulý týždeň šéf Ryanairu Michael O'Leary spochybnil možnosť rýchlej dohody. Ako povedal, bol by prekvapený, ak by sa dohoda uzatvorila už v tomto roku.



V pondelok potom írske aerolínie oznámili, že s rokovaniami končia. "Sme sklamaní, že k dohode nedošlo," povedal O'Leary, pričom dodal, že čo sa týka cenových vyhliadok, Boeing to vidí podstatne optimistickejšie než Ryanair.



(1 EUR = 1,1864 USD)