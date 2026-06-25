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Ryanair upravil v lietadlách sedenie pre rodiny

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Na snímke vnútorný priestor lietadla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Ryanair uviedol, že táto zmena zosúlaďuje jeho politiku s odvetvovým štandardom, pričom bude pre spoločnosť výnosovo neutrálna a rodiny budú naďalej využívať najnižšie ceny leteniek v Európe.

Autor TASR
Bratislava/Dublin 25. júna (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair upravila rozdelenie sedadiel pre rodiny, aby zodpovedalo štandardom v odvetví. Bezplatné sedadlá pre rodičov sú v zadnej časti lietadiel, ale rodiny si stále môžu vybrať svoje preferované miesta. Ako dopravca informoval, úprava platí pre rezervácie od 25. júna.

Ryanair uviedol, že táto zmena zosúlaďuje jeho politiku s odvetvovým štandardom, pričom bude pre spoločnosť výnosovo neutrálna a rodiny budú naďalej využívať najnižšie ceny leteniek v Európe. Spoločnosť potvrdila, že neúčtuje žiadny poplatok za to, aby deti sedeli vedľa rodiča alebo sprevádzajúcej dospelej osoby.

„Podľa upravenej politiky získajú dospelí cestujúci s deťmi, ktorí si nechcú vybrať alebo zaplatiť rezervované sedadlo, bezplatné pridelenie sedadiel po odbavení, podobne ako pri väčšine ostatných európskych leteckých spoločností,“ priblížila vedúca komunikácie Ryanairu pre strednú a východnú Európu Alicja Wójcik-Golebiowska. „Rodiny si zároveň aj naďalej môžu vybrať preferované sedadlá pri rezervácii vrátane prémiových/predných radov za štandardný poplatok za rezerváciu sedadla,“ dodala.

Aj dospelí cestujúci s deťmi platia poplatok za jedno rezervované sedadlo, ale môžu si bezplatne vybrať rezervované sedadlá vedľa seba pre štyri deti v rámci tej istej rezervácie.
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