< sekcia Ekonomika
Ryanair v 2. štvrťroku zvýšil zisk pred zdanením na 1,96 miliardy eur
Spoločnosť v pondelok uviedla, že výsledok za druhý štvrťrok jej účtovného roka pozitívne ovplyvnili vyššie ceny leteniek a silný dopyt.
Autor TASR
Londýn 3. novembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair vo svojom druhom účtovnom štvrťroku dosiahla nárast zisku. Zisk pred zdanením vzrástol o 18 % na 1,96 miliardy eur z 1,67 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Zisk pripadajúci akcionárom sa zvýšil o 20 % na 1,72 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť v pondelok uviedla, že výsledok za druhý štvrťrok jej účtovného roka pozitívne ovplyvnili vyššie ceny leteniek a silný dopyt. Počet prepravených cestujúcich vzrástol medziročne o 2 % na 62,2 milióna. Priemerná cena letenky sa zvýšila o 7 % na 65 eur. Ryanair teraz očakáva, že za celý finančný rok 2026 sa počet cestujúcich zvýši o viac ako 3 % na 207 miliónov, čo je nárast oproti predchádzajúcej prognóze na úrovni 206 miliónov.
Spoločnosť v pondelok uviedla, že výsledok za druhý štvrťrok jej účtovného roka pozitívne ovplyvnili vyššie ceny leteniek a silný dopyt. Počet prepravených cestujúcich vzrástol medziročne o 2 % na 62,2 milióna. Priemerná cena letenky sa zvýšila o 7 % na 65 eur. Ryanair teraz očakáva, že za celý finančný rok 2026 sa počet cestujúcich zvýši o viac ako 3 % na 207 miliónov, čo je nárast oproti predchádzajúcej prognóze na úrovni 206 miliónov.