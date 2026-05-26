Ryanair pridá v Bratislave štvrté lietadlo, spustí linku do Turína
Šéf dopravcu uviedol, že ide o ich zatiaľ najväčší počet liniek v zimnom poriadku na bratislavskom letisku.
Bratislava 26. mája (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair na svojej základni na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pridá v zimnom letovom poriadku 2026/2027 štvrté lietadlo. To jej umožní od 26. októbra otvoriť úplne novú pravidelnú linku do talianskeho Turína a zo slovenskej metropoly tak bude prevádzkovať 23 liniek, čo je najviac počas zimného obdobia. Informovali o tom v utorok bratislavské letisko a riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary.
Šéf dopravcu uviedol, že ide o ich zatiaľ najväčší počet liniek v zimnom poriadku na bratislavskom letisku. „Štyri bázované lietadlá výrazne rozšíria súčasnú kapacitu a dostupnosť leteckých spojení pre cestujúcich zo Slovenska a okolia. Očakávame rast počtu cestujúcich v Bratislave na dva milióny ročne,“ uviedol O’Leary s tým, že v zimnom poriadku otvoria štyri nové letecké linky.
Ide o linky do Varšavy na letisko Modlin, do Pafosu a Tirany, ktoré už v aktuálnej letnej sezóne fungujú a ako nové budú pokračovať aj v zimnom období. V zimnom poriadku 2025/2026 Ryanair prevádzkoval z Bratislavy 21 pravidelných liniek, v nasledujúcej zime ich bude o dve viac. Spoločnosť aktuálne v letnom poriadku prevádzkuje z najväčšieho domáceho letiska 33 pravidelných liniek, čo je najviac od začiatku jeho pôsobenia na letisku od októbra 2005.
Generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota informoval, že patria k najrýchlejšie rastúcim letiskám v Európe aj pre rozširujúcu sa sieť liniek dopravcu. „Ryanair je naším dlhodobým partnerom už viac ako 20 rokov,“ podotkol.
Riaditeľ Ryanairu tiež povedal, že svoje kapacity v Bratislave budú rozširovať na úkor krajín a letísk, ktoré nie sú orientované na rast a majú náročnejšie podmienky, ako napríklad viedenské letisko. „Prevádzka vo Viedni a na iných letiskách sa bude orientovať skôr na krajiny ako Slovensko a Bratislava, kde sa vláda snaží zameriavať na prorastové opatrenia v leteckej doprave. Vítame kroky bratislavského letiska a Ryanair sem bude naďalej investovať v budúcnosti,“ uviedol O’Leary.
Rast letiska v Bratislave podľa neho nie je podmienený znížením počtu lietadiel na viedenskom letisku, kde má Ryanair aktuálne 14 lietadiel. „Bratislavské letisko bude rásť bez ohľadu na to,“ podotkol O’Leary. Pripustil zníženie počtu lietadiel dopravcu vo Viedni v budúcnosti na 12 alebo desať. Zvyšok lietadiel môžu podľa neho presunúť aj do iných krajín, napríklad do Talianska či Poľska.
„Slovensko robí správne kroky k zvyšovaniu počtu pasažierov aj motivácii leteckých spoločností. Dúfam, že aj Európska únia si z toho zoberie príklad,“ poukázal šéf Ryanairu. Chceli by, aby EÚ zrušila zdanenie leteckých spoločností, pričom spomenul krátke lety.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová podľa O’Learyho neustále rozpráva o zvyšovaní konkurencieschopnosti, ale označil to za prázdne reči. „Uvítali by sme, aby sa zrušili aj ceny za obchodovanie s emisiami, taktiež aj poplatky za službu riadenia letovej prevádzky. To by veľmi pomohlo v raste a rozvoji leteckej dopravy,“ uviedol.
V súvislosti s cenami leteckého benzínu a leteniek O’Leary povedal, že majú zabezpečených 80 % paliva až do marca 2027. „To znamená, že naše letecké poplatky alebo letenky zostávajú na podobných cenách a nebudú sa musieť zvyšovať,“ vysvetlil. Ryanair očakáva, že v tomto roku prepraví celkovo 216 miliónov pasažierov. „Rozširujeme flotilu Boeingov MAX10, plánujeme ich až 300. Nové lietadlá nám prinesú značné úspory,“ dodal O’Leary.
