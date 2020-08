Ryanair v septembri a októbri zníži letovú kapacitu o 20 %

Dublin 17. augusta (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v pondelok oznámila, že v septembri a októbri zníži letovú kapacitu o 20 % v dôsledku výrazného oslabenia rezervácií v uplynulých desiatich dňoch.



Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe tvrdí, že zníženie dopytu je spôsobené neistotou v súvislosti s opätovným šírením nového koronavírusu v niektorých krajinách Európskej únie (EÚ).



Hovorca spoločnosti poukázal na fakt, že niekoľko krajín EÚ zaviedlo v posledných dvoch týždňoch cestovné obmedzenia, čo negatívne ovplyvnilo rezervácie, najmä v prípade služobných ciest, v septembri a októbri. Preto aerolínie považujú za rozumné znížiť frekvencie letov a prispôsobiť ponuku dopytu.



Ryanair spresnil, že vo väčšine prípadov dôjde skôr k zníženiu frekvencie letov, ako k ich úplnému zastaveniu.



Škrty sa dotknú najviac letov do Írska, Španielska, Francúzska a Švédska, ako aj do ďalších krajín, v ktorých cestovné obmedzenia zostávajú v platnosti, alebo sa ešte zvýšili v dôsledku opätovného nárastu nových prípadov nákazy.



Letecká spoločnosť zároveň opäť kritizovala politiku írskej vlády, ktorá žiada od mnohých cestujúcich, aby obmedzili svoj pohyb na dva týždne. A vyzvala vládu, aby zaradila štáty s podobnou alebo nižšou úrovňou nákazy ako má Írsko na tzv. zelený zoznam.



To znamená, že aj Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Portugalsko a Poľsko by boli pridané na zoznam krajín, v prípade ktorých sa od cestujúcich nevyžaduje po príchode izolácia.



„Správne testovanie na letiskách a účinné sledovanie (ako sa to robí v Nemecku a Taliansku) je jedinou realistickou a primeranou metódou kontroly bezpečného cestovania v rámci EÚ a účinne obmedzuje šírenie ochorenia COVID-19,“ uviedla letecká spoločnosť.



Cestujúcim, ktorých sa dotkne redukcia letov v septembri a októbri, to Ryanair oznámi e-mailom a ponúkne im iné možnosti.