Ryanair varoval, že pre Trumpove clá môže dodávky Boeingov odložiť

Londýn/Dublin 15. apríla (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair nevylučuje, že odloží dodanie lietadiel od amerického výrobcu Boeing, ak clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom budú znamenať, že dodávky sa predražia. Povedal to v rozhovore pre britský ekonomický denník The Financial Times šéf Ryanairu Michael O’Leary. Informovala o tom agentúra AFP.



Trumpove dovozné clá vrátane ciel na kľúčové materiály oceľ a hliník, ako aj následné odvetné opatrenia, môžu negatívne zasiahnuť dodávateľský reťazec. To povedie k zvýšeniu nákladov naprieč mnohými sektormi.



Ryanair, z pohľadu počtu prepravených cestujúcich najväčšia letecká spoločnosť v Európe, by mal od augusta začať od Boeingu postupne dostávať 25 lietadiel. O’Leary však povedal, že spoločnosť ich „do marca, prípadne apríla 2026 nebude nutne potrebovať“. V tejto súvislosti dodal, že „ak tieto lietadlá ovplyvnia clá, spoločnosť s vysokou pravdepodobnosťou posunie dodávky na neskoršie obdobie“.