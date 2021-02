Ryanair vykázal za 3. kvartál stratu

Dublin 1. februára (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 3. štvrťrok súčasného finančného roka 2020/2021 stratu. A varovala pred rekordnou stratou vo výške takmer 1 miliardy eur aj za celý rok, pretože pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla dopyt po leteckej doprave.



Spoločnosť Ryanair predpovedá v súčasnom roku do 31. marca čistú stratu v pásme 850 až 950 miliónov eur, aj napriek začiatku očkovania. To je zhruba päťkrát väčšia strata ako doterajší rekord počas predchádzajúcej hospodárskej krízy v roku 2009. Ale zároveň uviedla, že súčasná kríza vytvorí významné príležitosti na rast.



„Rok 2020/2021 bude najnáročnejším rokom v 35-ročnej histórii spoločnosti Ryanair,“ uviedli aerolínie vo svojom vyhlásení. Najväčší nízkonákladový letecký dopravca v Európe vykázal za tri mesiace do konca decembra 2020 čistú stratu 306 miliónov eur po zisku 88 miliónov eur o rok skôr. Analytici predpovedali Ryanairu v období október-december stratu 300 miliónov eur.



Obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 viedli k zníženiu počtu cestujúcich spoločnosti Ryanair za posledné tri mesiace 2020 o 78 % na 8,1 milióna osôb. Tržby sa v 3. štvrťroku prepadli o 82 % na 340 miliónov eur. Na ilustráciu tržby konkurenčných aerolínii EasyJet klesli v rovnakom období o 88 % a v prípade Wizz Air o 77 %.



Pred vypuknutím pandémie spoločnosť Ryanair dúfala, že v súčasnom fiškálnom roku prepraví 155 miliónov cestujúcich. Najnovšie odhaduje, že to bude len 26 až 30 miliónov ľudí v porovnaní so 149 miliónmi v predchádzajúcom finančnom roku. Varovala však, že existuje „väčšie riziko ich poklesu smerom k dolnej hranici rozsahu“.



Ryanair je všeobecne považovaný za jednu z najlepšie situovaných leteckých spoločností na svete z hľadiska „prežitia“ koronakrízy vďaka solídnej hotovosti a orientácii na kratšie lety v rámci Európy, a nie na diaľkové transatlantické lety.



Ryanair uviedol, že na konci decembra mal k dispozícii hotovosť vo výške 3,5 miliardy eur v porovnaní so 4,5 miliardami eur na konci septembra.



Ryanair si v decembri objednal ďalších 75 lietadiel Boeing 737 MAX, čo bolo najväčšia objednávka od uzemnenia týchto strojov začiatkom roku 2019 po dvoch tragických nehodách. Európska únia v januári povolila návrat týchto lietadiel do prevádzky.



Ryanair očakáva, že dostane najmenej 24 z objednaných lietadiel, aby ich mohol zaradiť do prevádzky počas kľúčovej letnej sezóny.