Ryanair vykázal za prvý polrok rekordný zisk

Dublin 7. novembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair vykázala za prvý polrok obchodného roka 2022/2023 rekordný zisk po zdanení, k čomu prispela úspešná letná sezóna. Aerolínie zároveň dodali, že za celý rok dúfajú v zisk na úrovni minimálne jednej miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Vedenie Ryanairu v pondelok oznámilo, že za prvých šesť mesiacov roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, dosiahla spoločnosť zisk po zdanení 1,371 miliardy eur. Na porovnanie, v prvom polroku predcovidového obdobia predstavoval zisk aerolínií 1,15 miliardy eur. Zároveň to znamená nový rekord, pričom ten predchádzajúci zaznamenal Ryanair za šesť mesiacov do konca septembra 2017, a to na úrovni 1,29 miliardy eur.



Výsledky podporil počet prepravených cestujúcich. Aj v tomto prípade dosiahla spoločnosť za prvých šesť mesiacov obchodného roka rekord, keď Ryanair prepravil celkovo 95 miliónov pasažierov.



Napriek tomu aerolínie nenaplnili očakávania analytikov. Tí počítali s ešte výraznejším zvýšením zisku po zdanení, a to na 1,385 miliardy eur.



Spoločnosť zároveň oznámila, že dúfa, že sa jej v zimných mesiacoch podarí minimalizovať straty a za celý obchodný rok (končí sa 31. marca) vykázať zisk po zdanení vo výške jednej miliardu až 1,2 miliardy eur. Ako však uviedol šéf spoločnosti Michael O'Leary, "tento opatrný odhad bude do veľkej miery závisieť od toho, či nedôjde počas zimných mesiacov k nečakaným udalostiam, ktoré by boli mimo kontrolu spoločnosti".



Ryanair okrem toho zlepšil prognózu v oblasti počtu prepravených cestujúcich za celý rok. Pôvodne očakával, že do konca marca ich počet dosiahne 166,5 milióna, teraz odhaduje, že ich prepraví približne 168 miliónov. To bude výrazné posunutie rekordu v porovnaní s tým predchádzajúcim, ktorý aerolínie dosiahli tesne pred nástupom pandémie nového koronavírusu a ktorý predstavoval 149 miliónov prepravených cestujúcich.