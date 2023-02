Ryanair začal rok úspešne, v januári prepravil rekordný počet ľudí

Dublin 3. februára (TASR) - Írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair úspešne vstúpila do nového roka, keď v prvom mesiaci zaznamenala rekordný počet pasažierov. Aerolínie tak smerujú k splneniu svojej prognózy, podľa ktorej by rekordný počet cestujúcich mali prepraviť aj za celý obchodný rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ryanair, najväčšia letecká spoločnosť v Európe z pohľadu počtu cestujúcich, oznámila za január 11,8 milióna prepravených pasažierov. V porovnaní s decembrom to znamená zvýšenie zhruba o 300.000. Výsledok znamená najlepší január v celej histórii sledovania údajov a zároveň prvé zvýšenie počtu prepravených cestujúcich medzi týmito mesiacmi minimálne za desaťročie. Predchádzajúci januárový rekord zaznamenala spoločnosť v roku 2020, keď prepravila 10,8 milióna cestujúcich.



Aerolínie už začiatkom tohto týždňa oznámili výsledky za 3. kvartál obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra. V ňom sa Ryanair vrátil po stratovom 3. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka k zisku.



Za október až koniec decembra zaznamenala firma čistý zisk 202,1 milióna eur. Na porovnanie, v rovnakom období obchodného roka 2021/2022 vykázala stratu 95,8 milióna eur.



Tržby medziročne vzrástli o 57 % na 2,31 miliardy eur, keď spoločnosť prepravila 38,4 milióna cestujúcich. To je o 24 % viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka a nový rekord. Za celý obchodný rok 2022/2023 Ryanair očakáva, že prepraví 168 miliónov cestujúcich, čo by predstavovalo rovnako nový rekord. Ten pôvodný dosiahol 149 miliónov prepravených pasažierov.