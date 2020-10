Ryanair zatvorí niektoré základne a výrazne zníži svoju zimnú kapacitu

Dublin 15. októbra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair plánuje znížiť svoju zimnú kapacitu o tretinu v reakcii na obnovenie cestovných obmedzení v Európe v dôsledku druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Ryanair to oznámil vo štvrtok.



Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe očakáva, že túto zimu zníži prepravnú kapacitu na 40 % vlaňajšej. To je viac ako jej redukcia na 60 %, ktorú pôvodne avizoval.



Ryanair očakáva, že vo finančnom roku do 31. marca 2021 prepraví 38 miliónov cestujúcich namiesto 50 miliónov, s ktorými počítal ešte v septembri. Na ilustráciu, v predchádzajúcom roku prepravil 149 miliónov ľudí.



Generálny riaditeľ skupiny Michael O’Leary zároveň upozornil, že tento odhad by sa mohol ešte viac znížiť, ak dôjde k zavedeniu ďalších blokád a obmedzení. Kritizoval tiež zlé riadenie leteckej dopravy v Európskej únii. Dodal, že zámerom jeho spoločnosti je rozumná letová prevádzka a minimalizácia strát pracovných miest.



Ryanair plánuje udržať až 65 % svojej siete zimných liniek, ale so zníženými frekvenciami.



Nová vlna cestovných obmedzení v Európe spôsobila, že rezervácie leteniek klesli, aj keď v októbri len mierne, ale na november a december sa citeľne znížili.



Vo vyhlásení spoločnosti sa ďalej uvádza, že zatvorí základne v írskom Corku a Shannone, francúzskom Toulouse a výrazne ich zredukuje v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku a vo Viedni.



Letecká spoločnosť plánuje zaviesť viac neplateného voľna a prejsť na zdieľanie pracovných miest. V radoch palubných sprievodcov dôjde k určitému prepúšťaniu, tam, kde bolo zamietnuté znižovanie platov.