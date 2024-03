Ryanair zaznamenal nárast počtu pasažierov vo februári

Dublin 4. marca (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala nárast počtu pasažierov vo februári 2024, pričom počas minulého mesiaca vypravila viac ako 63.000 letov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe v pondelok oznámil, že počet jeho pasažierov sa vo februári 2024 zvýšil o 5 % na 11,1 milióna z 10,6 milióna osôb v rovnakom období minulého roka.



Takzvaný koeficient vyťaženia alebo počet obsadených sedadiel pri každom lete dosiahol vo februári 92 %.



Ryanair pritom uviedol, že minulý mesiac zrušil 800 letov pre konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v pásme Gazy.



Minulý týždeň letecká spoločnosť uviedla tiež, že v novom finančnom roku (ktorý sa začína 1. apríla 2024) očakáva nárast počtu cestujúcich na 198 miliónov až 200 miliónov z predpokladaných 184 miliónov v súčasnom finančnom roku do 31. marca 2024. To je zhoršenie oproti pôvodnému odhadu 205 miliónov pasažierov v nasledujúcom roku. Dôvodom revízie smerom nadol je meškanie dodávok nových lietadiel Boeing, čo zasiahne letové plány Ryanairu počas kľúčovej letnej sezóny.



Letecká spoločnosť mala do konca apríla dostať 57 lietadiel Boeing MAX 8200, ale pre problémy amerického výrobcu odhaduje, že do konca júna jej dodá len 40 lietadiel.