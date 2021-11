Ryanair zaznamenal prvý kvartálny zisk od nástupu koronakrízy

Dublin 1. novembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala vo svojom 2. kvartáli zisk, prvý od nástupu pandémie nového koronavírusu. Za celý 1. polrok však opäť vykázala stratu, tá však aj vďaka 2. štvrťroku výrazne klesla. Za celý rok však firma naďalej očakáva stratu, keďže bude musieť ísť s cenou leteniek v zimných mesiacoch dolu.



Ako uviedla írska televízna a rozhlasová spoločnosť RTÉ, za celý 1. polrok obchodného roka 2021/2022, to znamená za obdobie od apríla do konca septembra, zaznamenali aerolínie Ryanair stratu po zdanení 47,6 milióna eur. Na porovnanie, za 1. polrok 2020/2021 strata dosiahla 410,5 milióna eur. Aj keď strata klesla, výsledky zaostali za očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom straty až na 43 miliónov eur.



Aj keď spoločnosť nezverejnila samotné výsledky za 2. kvartál, strata za prvé tri mesiace tohto obchodného roka na úrovni 273 miliónov eur naznačuje, že za 2. štvrťrok vykázali aerolínie zisk zhruba 225 miliónov eur. Je to prvý ziskový kvartál od obdobia október až december 2019, posledného štvrťroka pred nástupom pandémie, ktorá tvrdo zasiahla do osobnej leteckej dopravy.



Napriek tomu Ryanair oznámil, že za celý rok 2021/2022, ktorý sa skončí v marci, predpokladá stratu do 200 miliónov eur. Ako dodal, bude musieť znížiť ceny leteniek, aby naplnil lietadlá počas zimnej sezóny.



Tržby za 1. polrok súčasného obchodného roka dosiahli 2,15 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 83 %.



Za prvých šesť mesiacov 2021/2022 prepravil Ryanair 39,1 milióna cestujúcich. V porovnaní s 1. polrokom predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 128 %. Oproti 1. polroku predpandemického roka je to však o 54 % menej.