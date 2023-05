Ryanair zaznamenal v apríli nárast počtu cestujúcich o 13 %

Dublin 3. mája (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair v stredu oznámila, že v apríli 2023 prepravila až 16 miliónov pasažierov. To predstavuje medziročný nárast o 13 % a tretí najrušnejší mesiac v histórii spoločnosti. TASR o tom informuje na základ správy Reuters.



Priemerný podiel prázdnych miest na jeden let za obdobie, ktoré zahŕňalo veľkonočné sviatky, klesol na 6 %. Ryanair pritom musel minulý mesiac zrušiť viac ako 650 letov pre štrajky zamestnancov letovej kontroly vo Francúzsku. To sa dotklo približne 118.000 zákazníkov.



Írska letecká spoločnosť len dvakrát predtým prepravila viac ako 16 miliónov cestujúcich za jeden mesiac, a to vlani v júli (16,8 milióna) a v auguste (16,9 milióna cestujúcich).



Ryanair očakáva, že bude musieť znížiť počet plánovaných letov v júli a auguste pre meškanie dodávok nových lietadiel od Boeingu. Ale nezmenil svoj cieľ a stále počíta s tým, že v tomto finančnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2024, dosiahne nárast počtu cestujúcich na 185 miliónov zo 169 miliónov v predchádzajúcom roku.