Ryanair zaznamenal v januári pokles počtu cestujúcich o 88 %

Dublin 2. februára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v utorok informovala, že počet jej cestujúcich sa v januári 2021 znížil o 88 % na 1,3 milióna z vlaňajších 10,8 milióna osôb. Tento výsledok odráža cestovné obmedzenia pre pandémiu ochorenia COVID-19.



Takzvaný koeficient vyťaženosti lietadiel pritom dosiahol 69 %. Ryanair dodal, že v januári 2021 uskutočnil približne len 15 % letov oproti "normálnemu" januárovému letovému poriadku.



V pondelok (1. 2.) Ryanair oznámil za 3. štvrťrok súčasného finančného roka 2020/2021 čistú stratu 306 miliónov eur. Za celý rok do konca marca 2021 odhaduje svoju čistú stratu na 850 až 950 miliónov eur, aj napriek začiatku očkovania.



Pred vypuknutím pandémie v Európe v marci 2020 Ryanair dúfal, že v súčasnom fiškálnom roku prepraví 155 miliónov cestujúcich. Najnovšie odhaduje, že to bude len 26 až 30 miliónov ľudí v porovnaní so 149 miliónmi v predchádzajúcom finančnom roku.