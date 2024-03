Ryanair zhoršil prognózu pre nový finančný rok pre dodávky Boeingov

Dublin 1. marca (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair zhoršila svoju prognózu pre nadchádzajúci finančný rok 2024/2025 pre meškajúce dodávky nových lietadiel Boeing MAX, ktoré tvrdo zasiahnu jej letné plány. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčší nízkonákladový letecký dopravca v Európe uviedol, že vo finančnom roku, ktorý sa začína 1. apríla 2024, prepraví 198 miliónov až 200 miliónov pasažierov namiesto pôvodne odhadovaných 205 miliónov ľudí. Zároveň oznámil škrty v letnom letovom pláne pre meškanie dodávok Boeingov.



Spoločnosť mala do konca apríla dostať 57 lietadiel Boeing MAX 8200. Ale prehlbujúca sa kríza amerického koncernu, ktorý má zakázané zvyšovať výrobu 737 MAX, znamená, že do konca júna dodá len 40 lietadiel, uviedol Ryanair.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) spustil audit výroby Boeingu 737 po nehode z 5. januára, pri ktorej počas letu Boeingu 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines vypadol jeden z bočných panelov. FAA zakázal tiež Boeingu zvyšovať produkciu MAX bez jeho povolenia.



Ryanair, ktorý v aktuálnom finančnom roku do konca marca 2024 počíta s prepravou 184 miliónov cestujúcich, bude musieť zredukovať približne 10 liniek počas kľúčových letných mesiacov júl, august a september pre meškanie nových lietadiel.



"Očakávame, že tieto najnovšie meškania dodávok Boeingov v kombinácii s uzemnením až 20 % flotily lietadiel Airbus A320 našich konkurentov v Európe povedú k obmedzenejšej kapacite a mierne vyšším cenám leteniek pre spotrebiteľov v Európe v lete 2024," povedal generálny riaditeľ skupiny Ryanairu Michael O'Leary.



O'Leary dodal, že Boeing má aj naďalej plnú podporu Ryanairu pri riešení týchto dočasných problémov a verí, že vedenie Boeingu vyrieši meškania vo výrobe a problémy s kontrolou kvality.



Írsky dopravca uviedol tiež, že už zoškrtal letový poriadok na niektorých drahších letiskách vrátane štyroch v Portugalsku, v írskom Dubline, talianskom Miláne a na varšavskom letisku Modlin.



Všetkým dotknutým cestujúcim boli ponúknuté alternatívne letové časy alebo úplné vrátenie peňazí.