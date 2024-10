Ryanair zníži odhad dopravy na budúci rok

Dublin 16. októbra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair bude musieť revidovať svoje odhady prepravy cestujúcich na budúci rok. Dôvodom je očakávané meškanie dodávok nových lietadiel od Boeingu. Vyhlásil to v stredu generálny riaditeľ spoločnosti Michael O'Leary. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Boeing mal dodať najväčšiemu nízkonákladovému dopravcovi v Európe 20 lietadiel do konca decembra. O'Leary odhaduje, že pravdepodobne prídu v januári a februári. To je podľa neho v poriadku, keďže budú dodané ešte pred letnou sezónou. Veľkým problémom pre Ryanair však je, že ďalších 30 lietadiel by ma dostať v marci, apríli, máji a júni budúceho roka. A otázne je, koľko z nich v skutočnosti dodá Boeing, ktorý zápasí nielen s problémami vo výrobe, ale aj so štrajkom zamestnancov, ktorý trvá už viac ako mesiac.



Napriek tomu O'Leary očakáva, že Ryanair aj na budúci rok zaznamená nárast počtu cestujúcich, aj keď nedostane všetkých 30 lietadiel.



Nielen Boeing, ale aj európsky výrobca lietadiel Airbus má ťažkosti pri plnení cieľov v dodávkach, keďže zápasí s problémami v dodávateľskom reťazci.



O'Leary skonštatoval, že za 30 rokov pôsobenia v tomto odvetví nikdy nevidel kapacitné obmedzenia v takom rozsahu ako v súčasnosti. V súvislosti s konfliktom na Blízkom východe O'Leary uviedol, že Ryanair sa bude riadiť postojom európskeho leteckého regulátora EASA.



"Bezpečnosť je čiernobiela záležitosť. Ak EASA tvrdí, že je to bezpečné, nezaujíma nás, čo hovoria niektorí piloti a odbory," povedal. Ryanair prestal lietať do Tel Avivu v Izraeli, ako aj na jordánske letiská.