Ryanair znížil odhad počtu cestujúcich vo finančnom roku 2020/21

Dublin 7. januára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair vo štvrtok revidovala smerom nadol svoj odhad počtu cestujúcich v súčasnom finančnom roku 2020/21 zhruba 5o miliónov osôb. Dôvodom sú nové cestovné blokády v Británii a Írsku zamerané na vysoko nákazlivý nový koronavírus, ktoré obmedzia lety na minimum.



Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe zároveň ostro kritizoval opatrenia v oblasti verejného zdravia a uviedol, že írske cestovné obmedzenia sú „neefektívne a nevysvetliteľné“. Poukázal pritom na fakt, že Írsko požadujú testy na ochorenie COVID-19 pre ľudí prichádzajúcich z Británie, ale nie zo susednej britskej provincie Severné Írsko.



Vyzval tiež Írsko a Britániu, aby urýchlili zavádzanie vakcín.



Vlády oboch krajín uviedli, že prísne cestovné obmedzenia si vynútilo rýchle šírenie nového, oveľa viac prenosnejšieho kmeňa koronavírusu a dodali, že vakcíny distribuujú tak rýchlo, ako ich dostanú.



Ryanair vo svojom vyhlásení skonštatoval, že britské a írske opatrenia povedú k tomu, že od konca januára sa v oboch krajinách uskutoční len málo letov, ak vôbec nejaké budú, kým nedôjde k odstráneniu "drakonických cestovných obmedzení“.



Letecká spoločnosť preto výrazne zredukuje svoje letové poriadky od 21. januára do konca súčasnej výluky.



Ryanair ďalej uviedol, že v dôsledku toho znížil odhad počtu cestujúcich v aktuálnom finančnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2021, z doterajších "menej ako 35 miliónov" na 26 až 30 miliónov cestujúcich.



Neočakáva však, že nové škrty letov a ďalšie zníženie dopravy bude mať zásadný vplyv na jeho čistú stratu v roku 2020/21, pretože mnohé z týchto letov by boli stratové.



Dodal, že jeho letecká doprava v januári klesne na menej ako 1,25 milióna cestujúcich a nové obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19 môžu znížiť februárovú a marcovú dopravu na 500.000 cestujúcich každý mesiac.



Britská vláda v stredu (6. 1.) predstavila legislatívu, ktorá umožní, aby jej súčasné blokády zostali v platnosti do konca marca, aj keď premiér Boris Johnson podľa vlastných nepredpokladá, že budú dovtedy pokračovať.



Írska vláda v stredu odporučila, aby ľudia zostali doma s výnimkou nevyhnutných ciest najmenej do konca januára. Vicepremiér Leo Varadkar pritom upozornil firmy v pohostinstve, že môžu zostať zatvorené do konca marca.