Ryanair znížil odhad straty vo finančnom roku 2020/2021

Na archívnej snímke z 12. februára 2018 lietadlo írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair parkuje na letisku v nemeckom meste Weeze. Letecké spoločnosti British Airways a Ryanair zrušili z dôvodu výskytu koronavírusu stovky letov medzi Spojeným kráľovstvom a časťami Európy a USA. Írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair so sídlom v Dubline znižuje frekvenciu letov na niektorých trasách až do 25 percent, čo postihne predovšetkým lety do Talianska a z tejto krajiny. Ryanair podľa stanice Sky News uviedol, že zmenšený počet letov má naplánovaný od 17. marca do 8. apríla, lebo v čase obáv z ochorenia COVID-19 zaznamenal "značný pokles rezervácií". FOTO TASR/AP