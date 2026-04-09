Ryanair zrušil lety aj z Bratislavy, dôvodom je štrajk v Taliansku
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zrušila plánované rotácie letov z Bratislavy do Milána a Neapola a späť v piatok 10. apríla z dôvodu štrajku letových dispečerov v Taliansku. Pre TASR to potvrdila vo štvrtok hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová. „Cestujúcich o tejto skutočnosti informoval samotný letecký dopravca e-mailom s informáciou o ďalšom postupe,“ doplnila.
Ryanair o zrušení piatkových letov informoval na svojom webe. „Z dôvodu štrajku riadenia letovej prevádzky v Taliansku sme boli nútení zrušiť alebo zmeniť cestovný poriadok mnohých letov do a z Talianska na piatok 10. apríla. Postihnutí cestujúci boli informovaní e-mailom o dostupných možnostiach,“ uviedol dopravca.
Zároveň požiadal všetkých cestujúcich do a z Talianska 10. apríla, aby si skontrolovali aplikáciu Ryanair pre najnovšie informácie.
