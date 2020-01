Ryanair zvýšil odhad zisku za celý rok vďaka dobrej vianočnej sezóne

Dublin 10. januára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v piatok zvýšila svoj odhad príjmov v aktuálnom finančnom roku 2019/20 s odvolaním sa na solídny výkon počas sviatočnej sezóny a „silné“ rezervácie vo 4. štvrťroku.



Ryanair najnovšie očakáva za finančný rok, ktorý sa končí 31. marca 2020, čistý zisk v pásme 950 miliónov až 1,05 miliárd eur. V predchádzajúcej prognóze počítal so ziskom 800 až 900 miliónov eur.



„V dôsledku lepších výsledkov počas vianočnej sezóny a väčšieho počtu rezervácií v 4. štvrťroku sa spoločnosť Ryanair domnieva, že je vhodné zvýšiť svoj odhad za celý rok,“ uviedol najväčší európsky nízkonákladový dopravca so sídlom v Dubline.



Predbežné rezervácie na obdobie január - marec sú zatiaľ o 1 % vyššie ako minulý rok.



Aerolínie však upozornili, že ich stratová rakúska divízia Laudamotion podala opäť slabý výkon, keďže priemerné ceny jej leteniek boli nižšie, ako sa očakávalo, aj keď počet cestujúcich vzrástol. Dôvodom bola intenzívna konkurencia najmä zo strany spoločnosti Lufthansa.



Laudamotion odhaduje, že za 12 mesiacov do konca marca prepraví 6,5 milióna cestujúcich, ale za cestovné nižšie v priemere o 15 eur. To podľa Ryanairu spôsobí nárast čistej straty Laudamotion za celý finančný rok na približne 90 miliónov eur z menej ako 80 miliónov eur rok predtým.



Ryanair by mal zverejniť svoje príjmy za obdobie október - december, čo je 3. kvartál jeho finančného roka, 3. februára.