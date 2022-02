Ryanair zvýšil prepravu cestujúcich v januári medziročne na 7 miliónov

Dublin 2. februára (TASR) - Írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair prepravila v prvom mesiaci roka približne 7 miliónov ľudí. V porovnaní s vývojom v januári minulého roka to znamená výrazný rast, keď v danom mesiaci využilo služby Ryanairu iba 1,3 milióna pasažierov.



V januári uskutočnil Ryanair viac než 46.400 letov, pričom obsadenosť lietadiel vzrástla na 79 %. V prvom mesiaci predchádzajúceho roka dosahovala 69 %.



V medzimesačnom porovnaní preprava cestujúcich klesla, keď v decembri prepravila letecká spoločnosť 9,5 milióna ľudí. Klesla aj obsadenosť lietadiel, keďže v decembri dosiahla 81 %. Firma pripomenula, že v decembri aj januári jej aktivity nepriaznivo ovplyvňovali cestovné obmedzenia zavedené v dôsledku šírenia nového variantu koronavírusu omikron.



Aerolínie v minulých dňoch informovali, že za 3. štvrťrok obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, zaznamenali stratu 96 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka však dokázali stratu výrazne znížiť, keď vtedy presiahla 300 miliónov eur. Na porovnanie, za október až december 2019 vykázala spoločnosť zisk 88 miliónov eur.



Výsledky spoločnosti prekonali aj odhady analytikov. Tí počítali so stratou za 3. kvartál 2021/2022 na úrovni viac než 100 miliónov eur.



Ryanair zároveň zopakoval odhad na celý obchodný rok, ktorý sa skončí v marci. Tak ako koncom decembra, aj teraz počíta s celoročnou stratou v rozmedzí od 250 miliónov do 450 miliónov eur.