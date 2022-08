Ryanair zvyšuje počet letov z londýnskeho letiska Stansted

Londýn 16. augusta (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v utorok oznámila, že pridá viac ako 500 letov z londýnskeho letiska Stansted počas októbrových jesenných prázdnin po tom, čo letisko Heathrow predĺžilo obmedzenia pre počet cestujúcich. TASR správu prevzala z DPA.



Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe uviedol, že dodatočné lety zo Stanstedu budú mať kapacitu viac ako 100.000 cestujúcich.



Hlavné londýnske letisko Heathrow v pondelok (15. 8.) uviedlo, že limit 100.000 odlietajúcich cestujúcich denne, ktorý zaviedlo v júli pre nedostatok personálu, bude pokračovať až do konca októbra. To naruší prázdninové plány mnohých rodín.



"Zatiaľ čo Heathrow pokračuje v znižovaní letov a zvyšovaní cestovného pre rodiny, Ryanair a London Stansted pokračujú v pridávaní letov a ponúkajú tisíce lacných sedadiel počas jesenných školských prázdnin," povedal generálny riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary.



Dodal, že hoci Heathrow zle riadi leteckú dopravu, Ryanair a London Stansted budú ďalej rásť a poskytovať služby pre rodiny tak, ako to robia počas celého leta 2022.



Podľa Ryanairu samotné aerolínie aj letisko Stansted majú "viac ako dostatočný počet zamestnancov na zvládnutie týchto dodatočných letov".



Viaceré letecké spoločnosti opakovane kritizovali Heathrow za nedostatok pozemnej obsluhy na letisku, čo im komplikuje situáciu a spôsobilo tiež, že tisíce kusov batožiny neboli toto leto naložené do príslušných lietadiel.